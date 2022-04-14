Медик дал прогноз на майскую волну коронавируса

Майская волна заболеваемости коронавирусом в России будет похожа на волну омикрон-штамма - высокая заразность будет компенсироваться легкостью протекания болезни. Такой прогноз дал научный консультант Самарского государственного медицинского университета Николай Измалков. Слова специалиста приводит «Лента.ру».

Врач указал на то, что благодаря принятым на предыдущих этапах мерах частота развития серьезных осложнений при Covid-19 и патогенность штаммов снижаются. «Поэтому майская волна будет абсолютно управляемой и пройдет в достаточно легкой форме», - дал прогноз Измалков.

По мнению медика, есть основания, которые позволяют перевести коронавирус «в ранг сезонных заболеваний», поскольку среди населения уже фактически создана иммунная прослойка, так как многие россияне вакцинировались или переболели. Поэтому отмена масочного режима по всей стране будет закономерна, полагает он.

Ученый добавил, что Covid-19 наравне с гриппом станет рутинной болезнью, к которой все будут относиться как к сезонному заболеванию. Вместе с тем он напомнил о необходимости соблюдения мер предосторожности и ношения маски при плохом самочувствии. Фото pixabay.com/geralt