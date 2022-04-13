Из-за несчастного случая умерла чемпионка мира по фигурному катанию

Чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Воробьева погибла из-за травмы, полученной в результате падения у себя дома. Об этом сообщила ТАСС ее дочь Алиса.

О смерти Ирины Воробьевой также рассказали в Федерации фигурного катания на коньках России. Спортсменка жила и скончалась в США, ей было 63 года.

- Мы рассчитываем, что мама будет похоронена здесь, в России, рядом со своими родителями,

- сказала Алиса Воробьева.

Ирина Воробьева выступала в паре с Александром Власовым и Игорем Лисовским. В 1976 году вместе с Власовым она стала чемпионкой СССР и заняла четвертое место на Олимпиаде 1976 года.

В паре с Лисовским по разу выиграла чемпионаты мира и Европы, дважды стала серебряным и бронзовым призером европейского первенства. После завершения спортивной карьеры Воробьева занималась тренерской деятельностью в США. // Фото: fsrussia.ru