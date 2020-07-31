Россиянам вместе с первым паспортом будут выдавать новую Конституцию

Вместе с первым паспортом юным гражданам России и людям, получающим российское гражданство, будут выдавать экземпляр новой Конституции. Такое поручение дал Владимир Путин.

Рассмотреть вопрос о вручении издания Конституции РФ в актуальной редакции одновременно с паспортом гражданина РФ гражданам, достигшим возраста 14 лет, а также лицам, приобретшим гражданство Российской Федерации,

- говорится в поручении президента правительству, об этом сообщает сайт Кремля.

Путин назначил Михаила Мишустина ответственным за реализацию поручения. Премьер-министр должен предоставить президенту доклад до 1 октября.