Россиянам с антителами к ковиду скоро дадут QR-код

Уже с 21 февраля россияне смогут получить QR-код не только сделав прививку против коронавируса. Его оформят и по результатам тестирования на антитела, гласит опубликованный на официальном портале правовой информации приказ Минздрава РФ.

В тексте сказано, что QR-код будет содержать информацию о сделанной прививке против COVID-19, перенесенном коронавирусе или о наличии на Едином портале информации об антителах, выявленных в результате теста.

Для получения сертификата достаточно, чтобы антитела к коронавирусу были, конкретных требований к уровню нет. Об этом 8 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова. // Фото: fernandozhiminaicela/ pixabay.com