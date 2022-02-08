За парковку на газонах и нечитаемые номера накажут большими штрафами

Автовладельцев, нарушающих старые правила, ожидают новые штрафы. Они начнут действовать с 1 марта, сообщили в Минюсте РФ.

В частности, планируется ввести административное наказание с выплатой от 1000 до 2000 рублей за мойку машин в неположенных местах.

За парковку на газонах, детских и спортивных площадка незадачливым водителям придется расстаться с уже более крупной суммой – от 2000 до 5000 тысяч рублей. Любителей проехаться по цветникам и клумбам заставят выплатить государству от 1500 до 4000 рублей.

Также наказание ожидает водителей, не следящих за своим авто – за неисправные очистители фар, слишком яркий их свет, за разбитые лампочки, а также шины не по сезону придется заплатить штраф в размере 500 рублей.

Расстаться с более серьезной суммой – 5000 рублей – придется тем владельцам машин, на которых номерные знаки не читаются. // Фото: pixabay.com