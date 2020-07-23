Россиянам рассказали, сколько раз в день нужно есть

Для здоровья человека полезнее всего питаться пять раз в день небольшими порциями. Если такой возможности нет, то можно ограничиться тремя заходами, главное, чтобы последний прием пищи произошел за несколько часов до сна. Об этом рассказал академик РАН Виктор Тутельян, его слова приводит РИА Новости.

По мнению специалиста, в идеале последнее питание должно случаться не позднее семи часов вечера, чтобы пища могла спокойно усвоиться до того, как человек отправиться спать.

Также Тутельян отметил, что около 25 процентов жителей России страдают от ожирения, а у 60 процентов есть избыточный вес.