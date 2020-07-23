Друзья бросили мужчину для отрезвления в бассейн, он утонул

В Ямало-Ненецком автономном округе сотрудники СК выясняют обстоятельства гибели 54-летнего мужчины. Он утонул в бассейне, в котором оказался не по своей воле, сообщает региональное управление Следственного комитета.

По версии следствия, трое приятелей пошли в сауну. В какой-то момент двое из них посчитали, что их друг слишком пьян, и бросили его в бассейн для того, чтобы он протрезвел. Через какое-то время мужчины заметили, что их товарищ не подает признаков жизни. Его вытащили из бассейна и вызвали скорую помощь. Приехавшие медики констатировали смерть отдыхающего.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.