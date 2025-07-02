Россиянам рассказали об опасности поцарапанных контейнеров

Контейнеры из пищевого пластика PET/PETE, PS и PP необходимо выбрасывать при появлении царапин и повреждений. Из-за наличия дефектов на изделии повышается риск попадания опасных веществ в еду.

Как пишет «Газета.Ru», пластик PET/PETE обычно используют для производства бутылок для напитков, одноразовых контейнеров для еды. Один продукт в них можно хранить до полугода, греть изделия нельзя, а при царапинах и сколах не рекомендовано пользоваться повторно. Хранить в таких емкостях алкогольные напитки, соусы тоже нельзя, так как пластик вступает в реакцию и образуются токсичные вещества. В изделиях из пластика PS нельзя хранить еду или нагревать, так как полистирол - канцероген.

Самыми ходовыми являются изделия из пластика PP (полипропилен). Изделия из него можно греть в микроволновке, долго хранить продукты, например, в морозильной камере. Но если на изделиях много царапин, сколов – лучше емкости заменить. Повреждения в корпусе способствуют выделению токсичных веществ даже из безопасных материалов.