Россиянам рассказали, на сколько выросли реальные доходы

За 10 месяцев 2023 года реальные доходы граждан выросли почти на 4%. Об этом заявила вице-премьер правительства Татьяна Голикова.

По предварительным оценкам Росстата реальные доходы населения увеличились на 3,9% к аналогичному периоду 2022 года, передает «Интерфакс».

Со слов Голиковой, в третьем квартале уровень бедности оказался ниже значения за аналогичный период прошлого года. Это указывает на то, что более одного миллиона россиян вышли из нищеты. // фото «Петрозаводск говорит»