Цены на яйца и курицу продолжили расти в Карелии

Овощи, бензин и яйца подорожали в Карелии за неделю с 12 по 18 декабря. следует из наблюдений Карелиястат.

Рост на куриное яйцо составил 3,9%. Что касается топлива, то дизель подрос на 0,3%, а бензин АИ-98 – на 0,5% и АИ-95 – на 0,2%. Сильно подскочили в цене огурцы – рост на 10,3%.

Цены на картофель, лук и бананы, вареную колбасу, макароны снизились. На 5% взлетела в цене соль, гречка – на 4,4%, на 2,4% - курица.

Также подорожали сухие корма для животных, сигареты с фильтром и женские колготки, а подешевели зубная паста, пылесос, туалетная бумага, шампунь. // фото unsplash.com/ Nathalia Rosa