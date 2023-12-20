Годовая инфляция в Карелии в ноябре достигла 8%

Годовая инфляция в Карелии в ноябре практически не изменилась и составила 8%, сообщили в отделении нацбанка по региону.

Рост цен сдерживали расширение предложения некоторых непродовольственных товаров и укрепление рубля. Цены на бытовую технику и смартфоны снижались быстрее, чем год назад, на парфюмерию и косметику росли медленнее.

Рост цен на свинину, мясо птицы, говядину, мясные полуфабрикаты и куриные яйца объяснили издержками производителей. В отрасли стало не хватать специалистов, производители стали больше вкладывать в работников. Также в некоторых регионах сложилась неблагоприятная эпизоотическая ситуация.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция по итогам года в стране составит 7-7,5%, а в 2024 году снизится до 4-4,5%. // фото «Петрозаводск говорит»