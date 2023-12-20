Озвучена не попадающая под новый налог сумма

В 2024 году россияне должны будут заплатить налог на проценты по вкладам. Платить придется, если доход превысил необлагаемую налогом сумму.

По информации РБК, по итогам 2023 года планка составит 150 тысяч. Сумма посчитана по ключевой ставке ЦБ в размере 15% годовых, несмотря на недавнее повышение показателя до 16%.

«Проценты» сверх 150 тысяч считаются налоговой базой и облагаются НДФЛ в размере 13 или 15%, если совокупный доход налогоплательщика составит более 5 миллионов рублей за год.

С 1 января 2023 года поменялась формула расчета. Максимальная ключевая ставка ЦБ за год умножается на сумму один миллион. Если раньше налоговая база была привязана к ключевой ставке на 1 января, то теперь зависит от максимального значения в этом налоговом периоде. При этом за максимальное значение ключевой ставки берется то, которое действовало на начало каждого месяца соответствующего налогового периода.

По информации Агентства по страхованию вкладов (АСВ), средний размер вклада физического лица за девять месяцев 2023 года составил 316 тысяч. Количество вкладчиков-физлиц, чьи вклады в банках подлежат страхованию, составляет 256,4 млн. // фото «Петрозаводск говорит»