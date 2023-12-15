ЦБ повысил ключевую ставку

Центробанк повысил ключевую ставку на 100 базисных пункта. Решение о повышении до 16% годовых было принято на заседании совета директоров сегодня.

«Текущее инфляционное давление остается высоким. По итогам 2023 года годовая инфляция ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7-7,5%. При этом рост ВВП в 2023 году, по оценке Банка России, сложится выше октябрьского прогноза и превысит 3%. Это означает, что отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста во втором полугодии 2023 года оказалось более значительным, чем Банк России оценивал в октябре», - говорится на сайте регулятора. // фото «Петрозаводск говорит»