Закрытый из-за санкций завод в Костомукше возобновил работу

Приостановленное из-за санкций против России предприятие АЕК снова работает. Завод возобновил выпуск электропроводки для российского автопрома, передает ТАСС.

Завод в Костомукше закрылся потому, что прекратилась отгрузка продукции и поставки сырья, сообщили в правительстве Карелии. Чтобы найти новые рынки сбыта, потребовалось время.

Благодаря помощи Минпромторга России для предприятия нашли нового заказчика. На производство вернулись 160 специалистов. Руководство компании собирается расширять портфель заказов и увеличивать количество работников. // фото: pvproductions/ freepik.com