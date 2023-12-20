Налоговые поступления от туризма увеличились до 400 млн рублей

Артур Парфенчиков отметил, что рост туризма закономерно привел к росту экономики: в 2022 году налоговые поступления от сферы составили 400 млн рублей, что на 70 % больше, чем в 2021 году.

Карелия – это невероятно красивый край удивительной природы и туристических объектов с мировой славой. В 2018 году нас посетило 800 тысяч туристов, в 2023 году ожидаем 1 миллион 700 тысяч поездок в наш гостеприимный край. Вместе с тем туристическая сфера приносит доходы в бюджет. Так, с ростом турпотока возросла потребность в объектах размещения. В 2023 году общий номерной фонд увеличен на 2 тысячи мест. Новые объекты включают гостиничные сети и отели всех уровней, глэмпинги, модульные некапитальные средства размещения. Но расширение сети мест размещения – это задача на перспективу,

- сказал руководитель региона.

Благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированному Президентом России Владимиром Путиным, на государственную поддержку проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения из федерального бюджета региону выделено 122 млн рублей на 2023 – 2024 годы. Сегодня строятся новые гостиницы в Сегежском районе, в Петрозаводске и других районах. Артур Парфенчиков пригласил гостей ВДНХ посетить павильон, где представлена республика.