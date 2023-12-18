Стало известно, сколько семей в Карелии могут позволить себе машину

По итогам января-ноября нынешнего года в России в полтора раза увеличилось количество проданных новых машин по сравнению с аналогичным периодом 2022. Эксперты считают, что это указывает на повышение доступности приобретения автомобиля. Эксперты РИА Новости составили рейтинг по доступности автомобилей в России. Средние по стоимости автомобили (2,6 миллиона рублей) заметно менее доступны, чем недорогие. В целом по стране только 5,8% семей могут приобрести такой автомобиль.

Лидирующие позиции в рейтинге у Ямало-Ненецкого автономного округа, Магаданской области и Чукотского автономного округа. Труднее всего купить и содержать машину жителям Ингушетии, Чечни и Кабардино-Балкарии. Москва и Петербург заняли седьмое и десятое места.

Карелия расположилась на 29 месте, между Еврейской автономной областью и Калужской областью. Доля семей в Карелии, которые могут позволить себе купить и содержать недорогой новый автомобиль стоимостью один миллион рублей в кредит - 17,2%. Доля семей, которые могут себе позволить купить и содержать средний по стоимости новый автомобиль стоимостью 2,6 млн рублей в кредит – 4,7%. // фото freepik.com/ kaboompics