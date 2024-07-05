Россиянам рассказали, когда безопасно покупать арбуз

На прилавках уже стали появляться арбузы, их красная и сочная мякоть так и манит охладиться в жару. Но, как считает заместитель исполнительного директора Российской Ассоциации экспертов рынка ретейла (РАЭРР) Шамиль Магомедов, ранние арбузы растят с помощью селитры. Приобретать их не стоит, а лучше подождать, когда они пойдут массово.

«Первые арбузы, которые выращивают в России, бывают опасны для здоровья, потому что выращены на удобрениях и селитре. Не рекомендую их есть. А когда массово пойдут, тогда уже можно. Это середина июля»,

- сказал Магомедов в беседе с «Радио 1».

Брать ягоду нужно ту, которая при постукивании издает глухой звук, а кончик должен быть подсохший. По словам эксперта, сейчас арбузы продают импортные из Ирана и Турции, срывают их несозревшими из-за дальней дороги.

Что касается дынь, то созревают они позже и лучше начинать их пробовать в начале августа. Среди них самыми вкусными будут те, которые выросли в Волгограде, Краснодаре или Ростове. От них часто идет запах сладкого меда.

Эксперт посоветовал не приобретать арбузы и дыни в торговых сетях, так как из-за большого объема товара трудно контролировать качество. // фото unsplash.com/ Sahand_Babali