Врач объяснила, кому может навредить клубника

Кому с осторожностью следует есть клубнику, рассказала врач-гастроэнтеролог Юлия Лернер.

В ароматной, садовой ягоде много аскорбиновой и фолиевой кислоты, железа. Есть в ней и марганец, и антиоксиданты. Но есть съест слишком много, можно заработать проблемы с кожей и вздутие.

По словам Лернер, опасно есть клубнику натощак людям с хроническим гастритом и язвенной болезнью. По словам специалиста, тем, у кого есть проблемы с ЖКТ, можно в сутки в среднем съедать 250-300 г клубники, пишет «Доктор Питер».

С осторожностью следует быть тем, у кого диагностирована дивертикулярная болезнь кишки. При таком недуге можно съедать в день примерно три крупные клубники или шесть ягод среднего размера.

Также людям с хроническим панкреатитом, желчнокаменной болезнью и аллергией следует с осторожностью употреблять садовую ягоду.

«При обострении заболеваний ЖКТ ешьте термически обработанную ягоду. После варки и запекания она становится безопасной для желудка, сохраняя свой вкус и аромат»,

- поделилась лайфхаком Лернер.

Она советует выбирать клубнику яркого цвета, ароматную, упругую на ощупь, без пятен и гнили. Свежую клубнику отличают семечки желтого оттенка, а зелень у нее яркая и сочная. // фото freepik.com