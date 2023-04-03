Россиянам рассказали, как сохранить молодость кожи

Диетолог Елена Тихомирова назвала простые способы продлить молодость кожи. Слова специалиста приводит Life.

В первую очередь, чтобы избежать отечности, врач рекомендует соблюдать питьевой режим и ограничить потребление продуктов, содержащих много соли.

Также Тихомирова советует включить в рацион молоко, семечки, орехи, растительные масла. К высокобелковым продуктам, которые помогут сохранить молодость кожи, медик отнесла также птицу, рыбу, морепродукты, яйца, сыр и творог, а также любые виды мяса.

Помимо этого, доктор напомнила о важности йода и витамина С для кожи. Этими элементами богаты рыба и морепродукты, а также киви, цитрусовые, болгарский перец, облепиха и черная смородина. // Фото: unsplash.com