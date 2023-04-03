Мужчина пытался открыть банку и погиб в Ленобласти

В Ленинградской области мужчина попытался открыть ножом банку, получил ранение и умер. Трагедия произошла в Новом Девяткино 30 марта, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, жена пострадавшего позвонила в скорую. Она рассказала, что ее супруг случайно воткнул себе нож в пах, когда открывал банку. Прибывшие медики погрузили истекающего кровью 37-летнего мужчину в карету скорой помощи, но по пути в больницу он умер.

После этого в квартиру приехали полицейские. Они пытались опросить жену погибшего, но женщина была сильно пьяна. Ее задержали.

Телеканал отмечает, что оба супруга имеют криминальное прошлое. // Фото: unsplash.com