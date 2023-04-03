СМИ: у чиновников в России стали изымать загранпаспорта

Службы безопасности стали забирать у менеджеров госкомпаний и высокопоставленных чиновников заграничные паспорта. Это делают, чтобы предотвратить поездки за границу, передает издание The Financial Times со ссылкой на информированные источники. Информацию подхватили некоторые российские СМИ.

Опасения связаны с возможным бегством служащих и утечками информации. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что для работников ряда сфер правила выезда из страны ужесточились. Где-то они формализованы, а где-то зависят от конкретного решения о тех или иных сотрудниках.

Представитель Кремля заявил, что нововведения происходят в тех сферах, где может быть доступ к секретной или конфиденциальной информации. // фото: «Петрозаводск говорит»