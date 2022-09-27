Россиянам рассказали, как снять головную боль без таблеток

Головная боль может быть связана не с заболеванием, а с недостатком жидкости в организме. Иногда решить проблему можно с помощью обычной воды. Об этом рассказал невролог Павел Хорошев, его слова приводит радио Sputnik.

При остром приступе головной боли человеку следует вспомнить, сколько воды он сегодня выпил, советует доктор. «Если это была чашка кофе с утра, а на часах 15:30, то стоит выпить 1-2 большие кружки воды или чая», - рекомендует Хорошев. Кроме того, полезно глубоко и интенсивно подышать, чтобы увеличить насыщаемость крови кислородом.

Врач не рекомендовал принимать препараты от головной боли. Этим можно навредить организму, отметил невролог. Специалист заключил, что потребление достаточного количества воды влияет на качество снабжения тканей и систем организма. Фото: unsplash.com