Россиянам рассказали, где можно бюджетно отдохнуть за 23 тысячи рублей

Тур на море на 10 дней с авиаперелетом в конце мая начале июня можно приобрести за 23 тысячи рублей. Список бюджетных направлений для отдыха представила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Эксперты взяли за основу данные федеральной сети турагентств «1001 тур».

Экономнее всего отпуск обойдется на курортах Крыма. Тур на двоих на 10 ночей можно приобрести за 22,9 тысячи рублей.

Также бюджетно можно отдохнуть в Абхазии, Сочи и Анапе. Стартовые цены на туры в Сочи и Анапу держатся на уровне 28,2 – 28,4 тысяч рублей на двоих с завтраками. Аналитики обращают внимание, что ценообразование на курортах динамическое – дешевые варианты разбираются почти мгновенно. Также в список бюджетных направлений вошли Санкт-Петербург и Алтай.

Из зарубежных курортов выбор невелик. Так, самое дешевое пляжное направление сейчас – Греция. Тур с заездом в период 25-31 мая на 10 ночей на двоих с перелетом и завтраками в трешке можно купить за 66,2 тысяч рублей. Тур на Кипр на двоих обойдется в 80,1 тысяч рублей. В Эмиратах можно отдохнуть, начиная от 87,5 тысяч. Стоимость поездки на Кубу начинаются от 162,4 тысяч. Мальдивы – 198,6 тысяч рублей. Самый дешевый тур на Сейшелы можно купить за 227 тысяч на двоих. (фото sprauting.ru)