В России стартовали продажи бюджетных смартфонов Nokia

На российский рынок пришли дешевые смартфоны бренда Nokia. Покупателям доступны новинки Nokia C20 и Nokia G10. Стоимость первого начинается от 6990 рублей, вторую модель оценили в 10990. Оба гаджета имеют пластиковый корпус, пишет «Лента.ру».

У модели C20 - 6,52-дюймовый дисплей, фронтальная камера разрешением пять мегапикселей. Устройство имеет 2 гигабайта оперативной и 16 или 32 гигабайта встроенной памяти. Бюджетный смартфон имеет съемный аккумулятор емкостью 3000 миллиампер-часов, 3,5-миллиметровый разъем для наушников, FM-радио.

У второй модели аналогичный экран, камера более высокого разрешения - восемь мегапикселей. Гаджет работает на базе чипа MediaTek Helio G25, имеет 4 гигабайта оперативной и 64 гигабайта встроенной памяти. Телефон оснащен батареей емкостью 5050 миллиампер-часов, FM-радио, 3,5-миллиметровый порт, встроенный в боковую панель дактилоскопический сенсор. Оба смартфона вышли с операционной системой Android 11. Модель C20 имеет упрощенную версию ОС - Go Edition.

Nokia Corporation - финская транснациональная компания, производитель телекоммуникационного оборудования для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. В 2000-е годы доминировала на мировом рынке мобильных телефонов (с 2013 года телефоны под маркой Nokia выпускаются другими производителями). (фото lenta.ru)