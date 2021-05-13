Скончалась заслуженная артистка России Кира Крейлис-Петрова

Не стало заслуженной артистки России Киры Крейлис-Петровой. 89-летняя артистка скончалась 12 мая, сообщили в Александринском театре.

Кира Александровна Крейлис-Петрова родилась в Ленинграде 1 июля 1931 года. Более 30 лет жизни посвятила служению Александринскому театру. Многие годы актриса была известна как автор-исполнитель своих фельетонов, монологов, скетчей, как участник множества концертов.

На театральную сцену пришла в 1980 году сложившимся зрелым мастером. Артистка ушла из труппы в 2011 году. Причина смерти не уточняется.

Актриса также снималась в кино. Ее можно увидеть таких фильмах и сериалах, как «Кухня», «Влюблен по собственному желанию», «Окно в Париж», «Трое в лодке, не считая собаки», «Страна чудес», «Особенности национальной подледной ловли, или Отрыв по полной», «Тонкая штучка», «Непридуманная жизнь» и «Улицы разбитых фонарей».

Среди наград - премия «Золотой софит» (2000) за роль Надежды Дуровой в спектакле «О, вы, которые любили!»; приз «За лучшую женскую роль второго плана» на VII международном кинофестивале «Бригантина» (за роль в комедии «Именины», 2004). (фото alexandrinsky.ru)