Актриса Юлия Пересильд снимется в первом кино в космосе

Роскосмос определил актрису, которая отправится на МКС для съемок в первом художественном фильме, который будет снят в космосе. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправятся на Международную космическую станцию, где примут участие в съемках художественного фильма под рабочим названием «Вызов». Они прошли специальный медицинский и творческий отбор госкомиссии. Дублерами Пересильд и Шипенко станут Алена Мордовина и Алексей Дудин.

Старт экспедиции запланирован на 5 октября 2021 года с космодрома Байконур на транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-19». Актриса и режиссер проведут в космосе 12 дней.

Конкурс на главную роль в фильме «Вызов» со съемками на МКС был объявлен Первым каналом и Роскосмосом в ноябре 2020 года. В марте этого года для участия были отобраны 20 финалисток.

Из-за «творческого десанта» на МКС профессиональные космонавты - россиянин Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай, прилетевшие на станцию в апреле, не смогут возвратиться на Землю в октябре, и им придется остаться на МКС до 28 марта 2022 года. Фото crypto24.media