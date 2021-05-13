Дополнительный поезд пустят между Петербургом и Петрозаводском

В период празднования Дня России между столицей Карелии и Санкт-Петербургом будет курсировать дополнительный поезд, сообщили в РЖД.

14 июня поезд №11 из Петрозаводска отправится в 22:40, прибудет в Северную столицу в 06:24. 14 июня поезд №12 из Петербурга отправится в 23:20 и прибудет в карельскую столицу в 06:50.

Билеты на поезда можно приобрести в железнодорожных кассах, мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на официальном сайте РЖД.

Пассажирам рекомендуют использовать средства индивидуальной защиты в течение всей поездки. В скоростных поездах, время следования которых не превышает 5 часов, ношение масок является обязательным. (фото yandex.ru)