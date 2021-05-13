Костомукшане боятся выходить из дома из-за гуляющего по городу медведя

Хозяин леса держит в страхе жителей Костомукши. Ранее медведя видели в районе железнодорожного вокзала и в лесополосе у гаражей. На днях хищник был замечен на лыжной базе, затем он побрел в сторону церкви. Тренеров и учащихся ДЮСШ призывают к осторожности на трассах, сообщает «64-я параллель онлайн».

«Вчера в 21:50 на лыжной базе ходил медведь, ушел в сторону церкви! Тренеры и учащиеся, будьте на трассах осторожны и внимательны!», – 12 мая обратилась через соцсеть к костомукшанам местная жительница.

Еще одна костомукшанка написала, что в 21:30 медведь был замечен у дома №53 по улице Звездной. Вероятно, затем он побрел в сторону лыжной базы.

Пользователи соцсети оставляют такие комментарии:

«Уже теперь даже из дома страшно выйти»;

«Ну до смерти напугали»;

«Пора бы уже его отловить, да куда-нибудь подальше в лес переправить! Я тут на базе вокруг здания хожу и оглядываюсь...»

Ранее охотинспектор Юрий Шпаков отметил, что медведь не представляет опасности. Судя по всему, он не сделал припасов и ходит в поисках пропитания. Специалист попросил не подкармливать дикого зверя, не проявлять неразумную инициативу или агрессию. Также он посоветовал жителям не выбрасывать продукты в компостную яму, так как если не будет отходов, медведь походит и уйдет в лес. (фото пользователей «ВКонтакте», nashzelenyimir.ru)