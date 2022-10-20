Россиянам перечислили указывающие на рак печени признаки

Онколог Дмитрий Зинатулин перечислил симптомы, указывающие на рак печени. Он предупредил, что на ранних стадиях болезнь часто протекает бессимптомно, пишут «Известия».

«При прогрессировании процесса клиническая картина общих симптомов характеризуется нарастающей слабостью, быстрой утомляемостью, снижением работоспособности, потерей массы тела, анемией, наличием диспепсических явлений: снижение аппетита вплоть до полного его отсутствия, извращение вкусовых ощущений, тошнота», - сказал Зинатулин.

Помимо этих признаков у пациента могут появляться боли в правом подреберье, которые могут переходить на спину и правую лопатку.

Для точного обнаружения рака печени врачи применяют ультразвуковое исследование, компьютерную и магнитно-резонансную томографию, подытожил Зинатулин. Фото: unsplash.com