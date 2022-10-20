Младенец съел пластилин и умер в Красноярском крае

В Красноярском крае восьмимесячная девочка играла с пластилином, случайно проглотила его и умерла. Об этом сообщает «Лента.ру».

По информации регионального управления Следственного комитета, ребенок поступил в больницу с симптомами кишечной инфекции 11 октября. Врачи боролись за жизнь девочки в течение недели, но, несмотря на все усилия, 18 октября младенец скончался.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Для установления точной причины смерти девочки назначена судебно-медицинская экспертиза. Фото: unsplash.com