Программу подключения Wi-Fi в российских школах заморозили

Минцифры вынуждено приостановить программу подключения школ страны к беспроводному интернету. О заморозке программы заявил руководитель ведомства Максуд Шадаев на заседании думского комитета по бюджетам и налогам.

«Программы, которые мы вынужденно приостанавливаем, это Wi-Fi в школах. У нас уже 9 тысяч школ подключены к Wi-Fi полноценно», - цитирует министра ТАСС.

По словам Шадаева, Минцифры вместе с Минпросвещения будет следить за практикой использования Wi-Fi в школах. Ведомство отработает «моменты» и вернется к рассмотрению этого вопроса. (фото unsplash.com, Feliphe Schiarolli)