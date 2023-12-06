Россиянам назвали специи, от употребления которых лучше воздержаться

От некоторых специй лучше воздержаться. Три самые вредные в беседе с «Доктор Питер» назвала гастроэнтеролог Диляра Лебедева.

Плохо влияет на почки, негативно сказывается на здоровье страдающих от повышенного давления и язвы розмарин. Воздержаться от его употребления следует и беременным, розмарин обладает мочегонным эффектом и усиливает сокращения матки.

Гипертоникам лучше не перебарщивать с красным перцем – он может повышать давление. Также специя заставляет вырабатываться гормон голода, что приводит к перееданию. Запрещен перец и при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Гвоздика в больших количествах вызывает сонливость и апатию. От нее стоит отказаться при больном желудке, язве. // фото unsplash.com