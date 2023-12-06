Новую вакцину от коронавируса завезли в Карелию

Новая отечественная вакцина от коронавируса «Конвасэл» поступила в Карелию. Об этом сегодня сообщил в своем телеграм-канале министр здравоохранения республики Михаил Охлопков. По мнению министра, вакцина является эффективной защитой против различных штаммов ковида.

«Это единственная из всех отечественных вакцин, которая основана на применении в составе компонентов нуклеокапсидного N-белка вируса SARS-CoV-2, не склонного к мутационным изменениям»,

- отметил Охлопков.

Вакцина может обеспечивать иммунитет в течение одиннадцати месяцев. Вакцинироваться нужно два раза с периодичностью 21 день. // фото freepik.com