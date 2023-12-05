05 декабря 2023, 21:46
Здоровый интерес

Раскрыт вред детского шампанского

Некоторым гражданам лучше воздержаться от употребления сильногазированного напитка

Для некоторых россиян детское шампанское может стать настоящим адом, считает терапевт Андрей Кондрахин. Это сильногазированный напиток, очень калорийный, а большое количество газов способствует повышению углекислоты и может вызвать заболевание желудка, гастрит, а также обострение у тех, у кого есть язва. По словам врача, большое количество углеводов в безалкогольном напитке приводит к увеличению кислоты и повышению сахара.

«Поэтому для больных сахарным диабетом это вообще яд»,

- поделился своим мнением Кондрахин в беседе с Life.

Детям налегать на этот напиток врач не рекомендует, так как на их желудочно-кишечный тракт он может негативно повлиять. // фото unsplash.com/ Michael Maasen

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напиток