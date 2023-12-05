Раскрыт вред детского шампанского

Для некоторых россиян детское шампанское может стать настоящим адом, считает терапевт Андрей Кондрахин. Это сильногазированный напиток, очень калорийный, а большое количество газов способствует повышению углекислоты и может вызвать заболевание желудка, гастрит, а также обострение у тех, у кого есть язва. По словам врача, большое количество углеводов в безалкогольном напитке приводит к увеличению кислоты и повышению сахара.

«Поэтому для больных сахарным диабетом это вообще яд»,

- поделился своим мнением Кондрахин в беседе с Life.

Детям налегать на этот напиток врач не рекомендует, так как на их желудочно-кишечный тракт он может негативно повлиять. // фото unsplash.com/ Michael Maasen