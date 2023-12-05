Врач назвал шесть продуктов для снижения холестерина

Для снижения холестерина в рацион стоит добавить виноград и орехи, считает популярный теледоктор Александр Мясников, пишет «Лента».

Чтобы взять под контроль холестерин, в день достаточно одного грамма орехов, также стоит употреблять красный рис. Врач советует употреблять виноград, рыбу и морепродукты, растительное масло и чеснок. Топ полезных продуктов он назвал в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

«Плохой» холестерин низкой плотности скапливается в сосудах, это грозит инфарктом и инсультом. // фото unsplash.com