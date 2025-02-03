Россиянам назвали самый полезный завтрак

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала о важности завтрака, а также отметила самые полезные его варианты. Слова специалиста приводит Life.

Медик подчеркнула, что пропускать завтрак не стоит. Это приводит к перееданию в обед или вечером. Сам состав завтрака - дело вкуса. Тем не менее, он должен состоять из достаточного количества белков, сложных углеводов и полезных жиров. Так, Кашух советует есть с утра кашу из цельных злаков, яичницу или омлет, сыр, творог.

Также врач рекомендует есть в первой половине дня мясо или рыбу. Это нужно, чтобы не перегружать пищеварительную систему перевариванием этой пищи вечером. А вот употребление соли и сахара лучше ограничить с самого утра. На сладости и другую вредную еду должно приходиться не более 10-15 процентов дневного рациона, отметила специалист. // Фото: unsplash.com / Kipras Streimikis