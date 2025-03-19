Россиянам назвали самые полезные масла

Гастроэнтеролог Калимат Багатова перечислила наиболее полезные масла. Слова специалиста приводит РИА Новости.

Как отметила медик, на здоровье лучше всего влияют льняное, кунжутное и тыквенное масла. Их употребление снижает уровень холестерина и оказывает противовоспалительный эффект в работе желудочно-кишечного тракта, подчеркнула Багатова.

Специалист посоветовала добавлять такие масла в уже готовые каши и супы, а также употреблять их в сочетании с другими продуктами. При этом врач заметила, что натощак масло принимать не стоит. Это может спровоцировать желчнокаменную болезнь и приступ острой желчной колики.