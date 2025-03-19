19 марта 2025, 08:08
Россиянам назвали самые полезные масла
Врач посоветовала включить в рацион льняное и кунжутное масла
Фото: unsplash.com / Vlad Zaytsev
Гастроэнтеролог Калимат Багатова перечислила наиболее полезные масла. Слова специалиста приводит РИА Новости.
Как отметила медик, на здоровье лучше всего влияют льняное, кунжутное и тыквенное масла. Их употребление снижает уровень холестерина и оказывает противовоспалительный эффект в работе желудочно-кишечного тракта, подчеркнула Багатова.
Специалист посоветовала добавлять такие масла в уже готовые каши и супы, а также употреблять их в сочетании с другими продуктами. При этом врач заметила, что натощак масло принимать не стоит. Это может спровоцировать желчнокаменную болезнь и приступ острой желчной колики.