Россиянам назвали самую модную одежду этого лета

Российский стилист Александр Рогов назвал самую модную одежду лета 2024 года. Информация опубликована в Telegram-канале специалиста. На него подписаны 163 тысячи человек.

По словам эксперта, в этом сезоне в моду вошли простые футболки и майки, а также юбки в пол. Ко всему прочему, Рогов порекомендовал носить платья-комбинации и мужские рубашки. Из обуви стилист посоветовал шлепанцы и топсайдеры.

Свои слова он подкрепил фотографиями американской актрисы Зои Кравиц, назвав ее иконой стиля. // Фото: unsplash.com / Tamara Bellis