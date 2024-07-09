Россиян предупредили о вреде минеральной воды

Терапевт Наталья Черемухина предупредила о вреде чрезмерного употребления минеральной воды. Слова специалиста приводит aif.ru.

Как отметила врач, минералка полезна благодаря богатому содержанию в ней различных минералов. Но если злоупотреблять ей, это может навредить организму. Так, из-за переизбытка минералов могут образовываться камни в почках. Возможны проблемы с пищеварением и нарушение кислотно-щелочного баланса.

Терапевт также добавила, что некоторая вода содержит много натрия. Он провоцирует повышение давления и увеличивает риск заболеваний сердца. // Фото: unsplash.com / Steve Johnson