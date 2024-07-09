Женщинам назвали модную замену белой футболке на лето

Стилист Вера Исаева рассказала, чем можно заменить белую футболку летом 2024 года. Слова специалиста приводит издание WomanHit.

Как отметила эксперт, модной заменой белой футболке станут майки и топы в рубчик. Они подойдут как для неформальных образов, так и для походов на работу в офис. Помимо этого, в этом сезоне популярны топы-бандо и кроп-топы с оформленными воланами рукавами.

Также в список вошли футболки поло. Их можно сочетать с юбками и брюками-палаццо, а также с прямыми или расширяющимися от колена джинсами. // Фото: unsplash.com / Lucas Hoang