Ребенка затянуло под шлюз в российском городе

В городе Белорецк во время купания утонул семилетний мальчик. Его затянуло под шлюз, сообщает МЧС по Башкирии.

По данным источника, четверо друзей купались в реке Белой. В какой-то момент один из детей подплыл слишком близко к шлюзу, и его утянуло под воду. На поверхности он больше не появился.

Утонувшего ребенка ищут спасатели. Устанавливаются обстоятельства трагедии. // Фото МЧС Башкирии