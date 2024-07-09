09 июля 2024, 16:54
Ребенка затянуло под шлюз в российском городе
Устанавливаются обстоятельства гибели семилетнего мальчика в Башкирии
В городе Белорецк во время купания утонул семилетний мальчик. Его затянуло под шлюз, сообщает МЧС по Башкирии.
По данным источника, четверо друзей купались в реке Белой. В какой-то момент один из детей подплыл слишком близко к шлюзу, и его утянуло под воду. На поверхности он больше не появился.
Утонувшего ребенка ищут спасатели. Устанавливаются обстоятельства трагедии. // Фото МЧС Башкирии