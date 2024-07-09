Коронавирус забрал жизни 17 россиян за неделю

За последнюю неделю в России выявлены 5847 случаев заражения коронавирусом. Заболеваемость снизилась на 12,1%. Такую статистику приводит оперативный штаб.

За неделю в стране от ковида умерли 17 человек. Шесть человек скончались в Москве, трое - в Санкт-Петербурге. Госпитализированы в России 833 пациента.

В Карелии новых жертв болезни нет. В больницы за неделю были доставлены пять человек с ковидом. // Фото: unsplash.com / Mufid Majnum