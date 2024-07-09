Ребенок выпал из окна детской поликлиники в Петербурге

В Санкт-Петербурге двухлетний ребенок выпал из окна детской поликлиники и попал в реанимацию. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным источника, инцидент случился 8 июля. Жительница Северной столицы приехала с сыном в поликлинику. Женщина отвлеклась, а в это время ее ребенок залез на подоконник, расположенный между этажами, и выпал из окна.

В результате падения мальчик получил перелом затылочной кости. Его экстренно госпитализировали. За жизнь малыша борются врачи. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов. // Фото «Петрозаводск говорит»