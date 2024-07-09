Запрещенный «мясной клей» стали часто добавлять в продукты в России

Случаи использования при производстве продуктов запрещенной добавки участились в России. В еду добавляют микробную трансглютаминазу, известную как «мясной клей», пишут «Известия».

Эта добавка соединяет белки, которые не соединяются в обычных условиях, в 10 раз сокращает цикл изготовления и снижает себестоимость продуктов. Ее влияние на организм человека до конца не изучено.

- Этот фермент используется недобросовестными производителями при производстве сыров, йогурта, творога, мясной продукции в целях увеличения массы до 25 процентов за счет удержания влаги,

- уточнили в Роспотребнадзоре.

Так, в прошлом году выявили 25 случаев использования «мясного клея» в продуктах. Это вдвое больше, чем годом ранее. Только за первое полугодие текущего года количество таких случаев выросло до 28. // фото: freepik.com