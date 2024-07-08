Россиянам раскрыли модный тренд на предстоящий сезон

Стилист Александр Рогов раскрыл тренд осени и зимы 2024 года. Информация появилась в его Telegram-канале.

По словам специалиста, в предстоящих сезонах популярностью будет пользоваться высокий воротник в одежде. «Тренд грядущего осенне-зимнего сезона - закрытая шея и декольте», - заявил он.

Как отметил Рогов, высокий воротник был представлен в последнее время на показах многих модных брендов. // Фото: unsplash.com / Parker Burchfield