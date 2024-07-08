Врач назвал препятствующий развитию сахарного диабета продукт

Кардиолог Герман Гандельман назвал продукт, который препятствует развитию сахарного диабета. Слова ведущего программы «Жить здорово!» приводит «Лента.ру».

Как отметил специалист, защититься от диабета помогает употребление хумуса. По словам Гандельмана, в этом продукте содержится марганец. Именно этот элемент препятствует развитию сахарного диабета.

Иммунолог Андрей Продеус в свою очередь добавил, что в хумусе также содержится много меди. Она участвует в формировании гемоглобина, поэтому медь - жизненно важный элемент, подчеркнул врач. // Фото: unsplash.com / Nrd