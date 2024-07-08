Известная российская певица пожаловалась на мизерную пенсию

Популярная российская певица Виктория Цыганова раскрыла размер своей пенсии. Слова артистки приводит aif.ru.

Как отметила 60-летняя исполнительница, она получает от государства 10 600 рублей в месяц. Этих денег, по словам Цыгановой, ей хватает, чтобы один раз сходить в парикмахерскую перед выходом на сцену.

«Сейчас уже никому не стыдно, что люди такую пенсию получают. Если Бастрыкин обращается в прокуратуру по четыре раза, то можно представить, насколько наше общество болезненно, и как много здесь людей проживает, которые, в общем-то, далеки от понятия совести и родины», - сказала певица.

Цыганова подчеркнула, что у нее нет званий заслуженной или народной артистки России, поэтому она не получает соответствующую надбавку. Певица отметила, что сейчас не стремится получать знаки отличия. // Фото: unsplash.com / Bruno Cerveral