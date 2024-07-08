08 июля 2024, 19:55
Россия

Известная российская певица пожаловалась на мизерную пенсию

Виктория Цыганова рассказала, что получает чуть больше 10 тысяч рублей от государства

Популярная российская певица Виктория Цыганова раскрыла размер своей пенсии. Слова артистки приводит aif.ru.

Как отметила 60-летняя исполнительница, она получает от государства 10 600 рублей в месяц. Этих денег, по словам Цыгановой, ей хватает, чтобы один раз сходить в парикмахерскую перед выходом на сцену.

«Сейчас уже никому не стыдно, что люди такую пенсию получают. Если Бастрыкин обращается в прокуратуру по четыре раза, то можно представить, насколько наше общество болезненно, и как много здесь людей проживает, которые, в общем-то, далеки от понятия совести и родины», - сказала певица.

Цыганова подчеркнула, что у нее нет званий заслуженной или народной артистки России, поэтому она не получает соответствующую надбавку. Певица отметила, что сейчас не стремится получать знаки отличия. // Фото: unsplash.com / Bruno Cerveral

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