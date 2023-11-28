Россиянам назвали распространенную ошибку при зарядке смартфона

Заряжать смартфон нужно до 80-90%, а не до полной зарядки. Об этом рассказал эксперт Александр Руснак, его слова приводит РИА Новости.

Как отметил специалист, современные устройства уже предоставляют настройку с остановкой заряда на уровне 80 или 90% емкости. Он посоветовал избегать разряда батареи до нуля. Ставить гаджет на зарядку следует при 10-20%.

Сократить срок жизни смартфона может использование неоригинальных зарядных устройств. Эксперт пояснил, что такие зарядные устройства не проходят тщательные тесты и необходимые сертификации. // Фото: unsplash.com / Nordwood Themes