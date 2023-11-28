Народного артиста Михаила Боярского госпитализировали с инфарктом

В Санкт-Петербурге госпитализирован народный артист России Михаил Боярский. Об этом сообщает портал 78.ru.

По данным источника, актера доставили с подозрением на обширный инфаркт в Мариинскую больницу в понедельник, 27 ноября. Врачи сделали КТ, и первоначальный диагноз не подтвердился - Боярский перенес лишь небольшой инфаркт.

Медикам удалось стабилизировать его состояние, и сегодня артиста перевели из реанимации в обычную палату. Отмечается, что у Боярского есть нарушения сердечного ритма. // Фото: unsplash.com / Mat Napo