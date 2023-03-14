Россиянам назвали продукты для поддержания прочности костей и суставов

Диетолог Маргарита Королева рассказала о том, какие продукты стоит есть, чтобы снизить риск развития остеопороза и сохранить здоровье костей и суставов. Слова специалиста приводит «Москва 24».

Врач посоветовала употреблять продукты с большим содержанием кальция и магния. Это, в первую очередь, зелень - петрушка, базилик, кресс-салат. Также много кальция содержится в сыре, куриных яйцах и белокочанной капусте.

Также Королева рекомендует включать в рацион рыбу, в которой содержится витамин D3. Он регулирует фосфорно-кальциево-магниевый обмен, поддерживает прочность костной ткани.

Доктор призвала пожилых россиян не забывать о необходимости физических нагрузок.

«Человек должен обязательно поддерживать физическую активность. Именно благодаря работе мышечных групп кости становятся прочнее. Если мышцы не будут работать, у человека может начаться остеопороз даже при наличии полноценного питания по кальциево-магниевому балансу», - подчеркнула специалист. // Фото: unsplash.com